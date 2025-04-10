Россиян предупредили о мошенничестве с продажей билетов «Аэрофлота»

«Аэрофлот» сообщил о новой схеме мошенников с авиабилетами по льготным тарифам

Мошенники придумали новую схему для обмана пассажиров «Аэрофлота». Аферисты звонят или пишут им от лица компании, предлагая оформить билет по «плоским» тарифам, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Клиенту предлагают оформить билет по субсидированным или „плоским“ тарифам, приглашают принять участие в опросе за вознаграждение», — отметили в компании.

В «Аэрофлоте» добавили, что пассажирам предлагают воспользоваться ссылкой для перехода на онлайн-анкету или видеоконференцию, а также выманивают СМС-коды.

С информацией о билетах и акциях, напомнили в пресс-службе, можно ознакомиться в контакт-центре компании или на официальном сайте.

Ранее в «Почта банке» сообщили о новой схеме мошенничества, которую стали применять после появления у россиян возможности устанавливать самозапрет на кредиты.