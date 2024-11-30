«Аэрофлот» первым в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

Компания «Аэрофлот» первой в РФ возьмет в «мокрый» лизинг самолеты iFly

Авиаперевозчик «Аэрофлот» первым в России возьмет воздушные суда в «мокрый» лизинг. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Представители перевозчика предварительно договорились с российской компанией iFly об аренде трех широкофюзеляжных самолетов Airbus A330. После передачи таких лайнеров у «Аэрофлота» будет уже 15.

Новые самолеты начнут выполнять рейсы из Москвы на Дальний Восток — в Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Билеты уже поступили в продажу.

«Мокрый» лизинг — это долгосрочная аренда самолетов, при которой арендодатель отвечает за техобслуживание, обеспечивает ремонт и страхование лайнера и нанимает экипаж.

Авиаэксперт Андрей Патраков ранее заявил, что сейчас российские перевозчики находятся не в самой лучшей форме. Причиной стали санкции.