Авиаэксперт Патраков: некоторые авиакомпании могут потерять сертификаты из-за финансовой нагрузки

В настоящее время российские авиакомпании находятся не в самой лучшей форме. Влияние на ситуацию оказали санкции. Об этом рассказал авиаэксперт Андрей Патраков в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, ограничения вызвали множество проблем, связанных с закупкой иностранных деталей и летной годностью. Дополнительная финансовая нагрузка из-за долгов за лизинг может усугубить положение.

«По требованиям регулятора для авиакомпаний существуют параметры для поддержания некой финансовой эффективности, которые нельзя опускать, иначе они не смогут поддерживать безопасность полетов. Теперь из-за этого некоторые авиакомпании могут даже потерять свои сертификаты», — предупредил эксперт.

Патраков призвал провести небольшую налоговую реформу и снять бремя оплаты дополнительного налога.