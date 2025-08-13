Россиянам частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Ограничение звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp* ввели для противодействия мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что приняли решение на основании данных правоохранительных органов и жалоб граждан на звонки мошенников, вымогающих деньги, а также вовлекающих людей в диверсионную и террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», — подчеркнули в пресс-службе.

В Роскомнадзоре добавили, что, кроме частичного ограничения звонков, других мер к функционалу мессенджеров не вводили.

В пресс-службе Минцифры заявили, что подключение основных операторов связи к системе «Антифрод» снизило на 90% число звонков от мошенников.

Поэтому они перешли на иностранные мессенджеры, чтобы добраться до россиян. Возможностей у операторов ограничить такие звонки нет.

При этом и Telegram и WhatsApp*, несмотря на неоднократные призывы властей соблюдать российское законодательство, их не выполняли. Кроме того, площадки не отвечали на запросы правоохранителей, расследующих подготовку терактов.

Звонки в мессенджерах восстановят после того, как администрации выполнят требования российского законодательства. Для россиян остались доступны отечественные аналоги с полной защитой инфраструктуры.

В минувшее воскресенье, 10 августа, принадлежащий журналисту Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что с инициативой блокировки звонков через иностранные мессенджеры выступили ведущие российские операторы. Они объяснил свое предложение необходимостью увеличить доход для поддержания инфраструктуры.