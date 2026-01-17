«Зоркий» не аналог Starlink: чем отличаются спутники?

Новые российские спутники серии «Зоркий» не предоставляют широкополосного доступа в Интернет и концептуально не являются аналогом американской системы Starlink. На это указал телеграм-канал «Русское оружие» .

Авторы объяснили, что эти спутники представляют собой сверхкомпактные космические аппараты дистанционного зондирования Земли, несущие профессиональную камеру-телескоп с разрешением высокой точности.

«Другими словами, они занимаются съемкой поверхности планеты в различных целях, а не предоставляют услуги доступа к широкополосному спутниковому интернету, как Starlink», — подчеркнули в публикации.

Российским аналогом Starlink назвали проект «Рассвет» по созданию низкоорбитальной спутниковой системы широкополосного интернета от компании «Бюро 1440».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что спутники «Зоркий» выйдут в серийное производство уже в нынешнем году. В 2027-м на орбиту поднимут около 300 таких аппаратов.