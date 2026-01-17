Российский аналог Starlink начнут выпускать серийно

Баканов: серийное производство российского аналога Starlink начнется в 2026 году

Спутник «Зоркий», который называют отечественным аналогом Starlink, запустят в серийное производство в 2026 году. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, аппарат делает высококачественные снимки земной поверхности, на их основе создают цифровые карты для полета беспилотных аппаратов.

«В этом году будет серийное изготовление оборудования», — сказал глава госкорпорации.

Баканов добавил, что в 2027 году на орбиту развернут группировку из более чем 300 спутников. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить связью все не покрытые наземными сетями территории.

Американская система Starlink обеспечивает доступ в глобальный интернет по всему миру. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска.

Боевики ВСУ активно применяют Starlink в зоне спецоперации. Терминалы националистам поставляют западные союзники.