Жители Бурятии остались без связи из-за сбоя в МТС

Жители Бурятии, пользующиеся услугами сотового оператора МТС, остались без связи и мобильного интернета. Об этом сообщило издание «Байкал Daily» .

По его информации, утром у оператора произошел масштабный сбой, после которого пользователи лишились возможности совершить звонки и отправлять sms-сообщения. Перебои также возникли с домашним и мобильным интернетом.

На такие же проблемы пожаловались и жители соседних регионов. Пользователи написали множество жалоб в официальную группу МТС во «ВКонтакте», но на сайте компании пока не появилось никакой информации о сбое.

Ранее в России зафиксировали проблемы в работе видеоплатформы TikTok. Пользователи направили множество жалоб из-за сбоев в мобильном приложении и на сайте.