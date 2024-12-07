Россиян частично отключили от мирового интернета

Роскомнадзор частично отключил нескольких российских регионов от глобального интернета. Сбои зафиксировали в Чечне, Дагестане и Ингушетии, сообщили на сайте интернет-провайдера Ellco.

Пользователи не могут зайти в зарубежные сервисы даже через VPN. По данным провайдера, отключение может продлиться в течение суток.

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети интернет и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», — заявили РБК в пресс-службе РКН.

Ранее в Роскомнадзоре рекомендовали российским пользователям отказаться от системы CDN CloudFlare. Она помогает обходить ограничения доступа к информации, которая запрещена на территории России.