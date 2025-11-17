Зарядка телефона на вокзалах, в ТЦ и аэропортах оказалась опасной

Аналитик Муртазин: смартфон может получить вирус после зарядки на вокзале или ТЦ

Подзарядка смартфонов в общественных местах — аэропортах, торговых комплексах и вокзалах — может представлять угрозу безопасности. Эксперты рассказали РБК , что неосторожное подключение к зарядным станциям способно заразить устройство вирусами или предоставить мошенникам доступ к телефону.

«Если, подключая телефон в незнакомом месте, вы даете такое разрешение, устройство фактически может получить вредоносное приложение, или данные с него могут считать», — сказал собеседник журналистов.

Специалист объяснил, что при подсоединении к зарядному устройству телефон может запросить выбор режима: исключительно подзарядка или синхронизация данных. Всегда нужно выбирать только первый вариант.

Однако, по словам директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, угроза исходит не только от стационарных розеток, но и от пауэрбанков.

«Если в них вставлен модуль Wi-Fi, то данные с телефона могут передаваться еще куда-то. Добросовестные компании, конечно, так не делают», — сказал эксперт.

Он рекомендовал пользоваться в общественных местах только своей зарядкой.

Ранее стало известно, что мошенники научились воровать данные через Wi-Fi в кафе. Кража происходит после того, как пользователь подключается к интернету по QR-коду.