У россиян массово воруют пароли через Wi-Fi в кафе: опасность в QR-кодах

МВД: злоумышленники стали красть данные через подключение к Wi-Fi по QR-коду

В России участились случаи, когда у пользователей угоняют пароли через Wi-Fi. Кража данных происходит после того, как устройство подключилось к интернету по QR-коду, сообщил ТАСС .

В пресс-центре МВД предупредили, что мошенники предлагают подключиться к Wi-Fi в кафе или других общественных местах. В результате гаджет заражается вредоносной программой или переходит на сайт, где идет сбор логинов и паролей.

«Такой способ подключения может создавать риски несанкционированного сбора логинов и паролей», — уточнили в ведомстве.

Ранее аферисты придумали новую схему мошенничества: они стали рассылать россиянам поддельные письма от ГАИ. В сообщениях пользователей предупреждали о якобы нарушении ПДД.

Злоумышленники прикрепляли к тексту файл в формате PDF с вредоносной ссылкой, и при переходе по ней мошенники воровали данные банковских карт или устанавливали вредоносное ПО на гаджеты. При этом сайт визуально копировал интерфейс государственных сервисов.