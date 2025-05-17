Запомнит все. OpenAI сделает ChatGPT пожизненным спутником пользователя

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился грандиозным видением будущего ChatGPT. Он представил идею, что чат-бот может стать пожизненным спутником человека, способным запомнить его жизненный путь: все разговоры, прочитанные книги, полученные сообщения и данные из других источников.

Молодые люди активно используют ChatGPT в повседневной жизни, отметил Альтман. Студенты колледжей применяют его как инструмент, загружая файлы, подключив источники данных и используя «сложные подсказки» для анализа информации.

«Люди в возрасте 20-30 лет используют его как жизненного консультанта, в то время как старшее поколение видит в нем замену Google. Эта разница в использовании подчеркивает, как разные поколения адаптируют ИИ под свои нужды», — процитировал его телеканал «Наука».

Ранее стала известна одна любопытная история. Житель Алма-Аты пожаловался в Департамент полиции города на незаконный штраф. Его жалобу отклонили, и он обратился в суд. Мужчина решил отстаивать свои права самостоятельно, не нанимая адвоката. Он воспользовался нейросетью ChatGPT для подготовки документов и стратегии.