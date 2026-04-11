Замминистра обороны Цивилева оценила передовые разработки академии ВМА

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге, где ознакомилась с внедрением современных медицинских технологий. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

В ходе визита Цивилевой представили новейшие разработки академии. Военный хирург Виктор Рева провел мастер-класс по методу экстракорпоральной перфузии — технологии, позволяющей поддерживать жизнеспособность органов и конечностей с помощью искусственного кровоснабжения. Этот подход уже активно используется для спасения раненых военнослужащих.

Крупный многопрофильный медицинский комплекс академии функционирует уже девять лет, однако модернизация продолжается. В клинике анестезиологии и реаниматологии созданы изолированные палаты с цифровым мониторингом состояния пациентов, а также открыт современный операционный блок.