Xiaomi пропустила 16-ю серию и анонсировала выпуск Xiaomi 17

Компания Xiaomi пропустит линейку 16-х смартфонов и сразу представит серию Xiaomi 17. Об этом сообщил президент компании Лу Вейбинг в соцсети Weibo, написало iXBT.com .

Анонс состоится уже в октябре 2025 года — на месяц раньше привычного графика. В серию войдут три модели: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Все устройства получат новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Согласно утечкам, Xiaomi 17 Pro будет оснащен телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и сенсором ½, 51 дюйма. А у Xiaomi 17 Pro Max появится улучшенный телеобъектив с 5-кратным зумом и более крупным сенсором 1/1,98 дюйма.

Лу Вейбинг назвал запуск серии «самым большим скачком в истории цифровых серий Xiaomi» и подчеркнул, что Xiaomi 17 Pro Max станет самым мощным флагманом компании. Он также отметил, что Xiaomi намерена конкурировать с Apple на равных.

Глобальный релиз линейки ожидается в феврале–марте 2026 года, а модель Ultra может выйти в первом квартале того же года.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple выбыла из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов.