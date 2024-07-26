Корпорация Apple выбыла из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов
Американская корпорация Apple Inc. покинула топ-5 ведущих поставщиков смартфонов в Китае во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании Canalys.
Пять первых мест в списке крупнейших поставщиков занимают местные компании, такое происходит впервые в истории. Лидером рынка стал бренд vivo, компания OPPO расположилась на втором месте.
Как сообщила «Национальная служба новостей», третью, четвертую и пятую позицию в рейтинге заняли бренды HONOR, Huawei и Xiaomi соответственно.
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