Корпорация Apple выбыла из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов

Американская корпорация Apple Inc. покинула топ-5 ведущих поставщиков смартфонов в Китае во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании Canalys.

Пять первых мест в списке крупнейших поставщиков занимают местные компании, такое происходит впервые в истории. Лидером рынка стал бренд vivo, компания OPPO расположилась на втором месте.

Как сообщила «Национальная служба новостей», третью, четвертую и пятую позицию в рейтинге заняли бренды HONOR, Huawei и Xiaomi соответственно.