WhatsApp ввел новую функцию настроек учетной записи

WhatsApp* представил функцию так называемой строгой настройки учетной записи, которая поможет усилить безопасность пользователей. Сообщение об этом опубликовали в блоге мессенджера.

Функция будет действовать по принципу самоизоляции. Пользователи смогут блокировать вложения и медиафайлы, отправленные лицами, которые не входят в список контактов.

Также мессенджер внедрил язык программирования Rust, призванный защитить пользователей от шпионского ПО.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск публично поддержал заявление российского предпринимателя Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.