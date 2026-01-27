WhatsApp ввел новую функцию настроек учетной записи
WhatsApp* представил функцию так называемой строгой настройки учетной записи, которая поможет усилить безопасность пользователей. Сообщение об этом опубликовали в блоге мессенджера.
Функция будет действовать по принципу самоизоляции. Пользователи смогут блокировать вложения и медиафайлы, отправленные лицами, которые не входят в список контактов.
Также мессенджер внедрил язык программирования Rust, призванный защитить пользователей от шпионского ПО.
Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск публично поддержал заявление российского предпринимателя Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.