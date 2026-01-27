Маск поддержал заявление Дурова о небезопасности WhatsApp

Американский бизнесмен Илон Маск публично поддержал заявление российского предпринимателя Павла Дурова о том, что мессенджер WhatsApp* является небезопасным. Миллиардер сделал репост публикации основателя Telegram в соцсети.

«Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Проанализировав, как WhatsApp* реализует свое „шифрование“, мы обнаружили множество векторов атак», — написал Дуров в Х.

Репостнув это сообщение к себе в аккаунт, Маск оставил поддерживающий комментарий.

«Так и есть», — отметил он.

Ранее стало известно, что в десктопной версии WhatsApp* обнаружили крупную уязвимость. Благодаря ей мошенники могли подменять простую картинку на файл с вредоносной программой.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.