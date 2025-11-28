WhatsApp пригрозили полной блокировкой в России

WhatsApp* полностью заблокируют в России, если мессенджер в дальнейшем не выполнит требования законодательства. Об этом сообщили в Роскомнадзоре .

В ведомстве объяснили, что в отношении сервиса последовательно применяются ограничения в связи с систематическими нарушениями. Речь идет о несоблюдении требований законов России в области урегулирования интернет-коммуникаций.

Свыше 2,4 тысячи российских пользователей пожаловались на сбой в работе WhatsApp* 28 ноября. Юзеры не могли отправить сообщения ни через Wi-Fi, ни через мобильную связь. Нормальное соединение сохраняется лишь с использованием VPN.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.