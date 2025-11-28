Более 2,4 тысячи пользователей из России пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Более 2,4 тысячи сбоев зафиксировали в работе WhatsApp* в России за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса сбой.рф .

Накануне на мессенджер поступило более 2,1 тысячи жалоб. 360.ru убедился, что сообщения в нем могут не отправляться. Не помогают ни Wi-Fi, ни мобильная связь. Нормальное соединение остается только при использовании VPN.

При этом накануне член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин написал, что блокировка WhatsApp* в России — это вопрос времени. Он объяснил, что компания-владелец отказывается выполнять требования закона, не исправляет пробелы в безопасности и тем самым угрожает людям.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.