«Вы просто разобьетесь». Автожурналист раскрыл все изъяны летающих автомобилей

Агентство Xinhua сообщило о строительстве в Китае первого в мире завода по серийному производству летающих автомобилей, которые планируют выпустить на рынок уже в конце года. Насколько это реалистично, 360.ru рассказал автомобильный журналист Петр Баканов.

Он напомнил, что подобный эксперимент уже не нов, и один из знакомых ему подобных проектов существует более 10 лет. Технически подобное осуществить возможно, хотя это и недешево. Главная проблема, по мнению Баканова, заключается в сертификации самих автомобилей и водителей для них.

«Вопрос в том, что обычный водитель не поднимется в воздух. Ну вот у него не хватает ни навыков, ни знаний, ни допусков. Соответственно, наверное, он может себе такую машину купить и эксплуатировать на земле, но в небо он ее не поднимет, а если и поднимет, то неизвестно, чем это все закончится», — рассказал он.

Собеседник 360.ru предположил, что целевой аудиторией таких автомобилей могут стать люди с сертификатами пилотов легкомоторной авиации.

«В силу навыков вы не сможете так просто поднять и опустить машину. Если у нее не будет какого-то совершенного автопилота, вы просто это не сделаете. Ну, потому что законы физики не обманешь. Если не обладать навыками, вы просто разобьетесь», — добавил Баканов.

По его мнению, сложности могут создать и линии электропередач, и метеоусловия. Он предположил, что автомобилям потребуется авиационная радиостанция, а их водителям — предполетные задания. Также собеседник 360.ru предупредил о риске быть сбитым системами ПВО.

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