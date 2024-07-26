Нижегородские инженеры создали беспилотный электрокар NEOS

Инженерный центр Горьковского автомобильного завода в сотрудничестве с НГТУ имени Алексеева в Нижнем Новгороде разработал электромобиль под названием NEOS. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал «PrоСтратегия».

Ожидается, что данный автомобиль найдет применение на различных закрытых территориях, таких как крупные предприятия, склады, порты и аэропорты. Его основные компоненты унифицированы с теми, которые уже используются в производстве электрических транспортных средств на ГАЗе, включая электробусы.

Автономная транспортная платформа способна выполнять задачи в автономном режиме и оснащена всем необходимым для самостоятельного маневрирования, включая радары, лидары, камеры и навигационное оборудование.

Испытания беспилотного автомобиля начнутся уже в текущем году. NEOS будет использоваться на предприятии в реальных условиях для перевозки автомобильных кузовов между цехами, сообщили разработчики.