Введение «охлаждения» сим-карт после роуминга объяснили борьбой с беспилотниками

Механизм «охлаждения» российских сим-карт на сутки после роуминга — необходимая мера для борьбы с беспилотники, которыми операторы управляют по дистанционной связи. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он пояснил, что существует два вида сим-карт: роуминговые, которые уже сейчас имеют период «охлаждения», и российские, через черный рынок попадающие в руки злоумышленников.

«Если появится период „охлаждения“, то после пересечения беспилотником российской границы оператор потеряет с ним связь», — пояснил Мясоедов.

Эксперт добавил, что для простых россиян, вернувшихся из заграничной поездки, есть путь восстановления связи через верификацию. Для этого нужно воспользоваться стационарными центрами связи, которые доступны во всех аэропортах или вокзалах.

«Это неудобно, но оправдано, так как проблема существует, и это достаточно мягкий способ ее решения. Надо понимать, что на кону жизни людей, и с минимальными неудобствами можно смириться», — добавил Мясоедов.

Специалист подчеркнул, что теперь остается рассчитывать только на то, что операторы связи могут это качественно организовать, потому что технические возможности есть, но уже сейчас они делают это плохо.

«Срок в один или два дня не соблюдается. Роуминговые сим-карты туристов из дружественных стран в России не работают неделями. Мы не в каменном веке, и связь должна работать. Это также создает неудобство для россиян, которые имеют зарубежные сим-карты», — сказал собеседник 360.ru.

Мясоедов добавил, что, если мера реализуется и начнет работать нормально, проблем никаких не возникнет. Но теперь важно посмотреть, как это сделают операторы связи.

Об «охлаждении» российских сим-карт после роуминга с ограничением интернета и получения СМС на 24 часа сообщил «Коммерсант». Авторы материала указали, что для возвращения полноценной связи абоненту необходимо пройти верификацию.