ВЦИОМ рассказал, сколько россиян меняли оператора без смены номера телефона

Почти четверть россиян за последние два года пробовали сменить мобильного оператора без смены номера телефона. Об этом сообщил ВЦИОМ , опубликовав результаты нового исследования.

При этом у двоих из пяти абонентов, попытавшихся это сделать, ничего не получилось, в частности из-за препятствий, которые им чинит предыдущий оператор.

Одной из особенностей рынка стал недавний приход банковских виртуальных операторов. Перейти к ним с сохранением номера оказалось труднее, чем к другому оператору из «большой четверки».

Основные факторы, по которым перехода не случается — длительность процедур, отказ прежнего оператора отпустить клиента, необходимость оформлять документы лично в офисе и ошибки в персональных данных.

Ранее в полиции предупредили, что мошенники нашли способ получить доступ к сим-картам и мобильным банкам россиян.