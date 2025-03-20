ВЦИОМ рассказал, сколько россиян меняли оператора без смены номера телефона
ВЦИОМ: 23% россиян хотели сменить оператора, сохранив номер телефона
Почти четверть россиян за последние два года пробовали сменить мобильного оператора без смены номера телефона. Об этом сообщил ВЦИОМ, опубликовав результаты нового исследования.
При этом у двоих из пяти абонентов, попытавшихся это сделать, ничего не получилось, в частности из-за препятствий, которые им чинит предыдущий оператор.
Одной из особенностей рынка стал недавний приход банковских виртуальных операторов. Перейти к ним с сохранением номера оказалось труднее, чем к другому оператору из «большой четверки».
Основные факторы, по которым перехода не случается — длительность процедур, отказ прежнего оператора отпустить клиента, необходимость оформлять документы лично в офисе и ошибки в персональных данных.
Ранее в полиции предупредили, что мошенники нашли способ получить доступ к сим-картам и мобильным банкам россиян.