Мошенники нашли способ получить доступ к сим-картам россиян

Звонки на мобильные телефоны якобы с проверкой связи начали использовать мошенники для получения доступа к сим-картам и банковским приложениям россиян. О новой схеме злоумышленников сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники представляются сотрудниками операторов сотовой связи и просят потенциальных жертв набрать набор из символов и цифр. В ведомстве предупредили, что делать это ни в коем случае нельзя, потому что после злоумышленники получат полный удаленный доступ к аппарату.

Кроме звонков за счет обманутого владельца номера, мошенники получат доступ к банковским приложениям, установленных на смартфоне, и смогут перевести все деньги со счетов.

В МВД посоветовали прерывать разговор с собеседником, который представляется сотрудником сотового оператора, особенно если он просит набрать комбинацию с цифрами девять и ноль, а также символом «решетка». Это главный признак использования мошеннической схемы.

Ранее в полиции уже просили россиян не отвечать на полученные сообщения с просьбой совершить ответный звонок на неизвестные номера. В ведомстве пояснили, что мошенники специально удерживают абонентов на линии как можно дольше, чтобы списать со счета жертв крупную сумму денег.