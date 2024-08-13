«Вряд ли Россия станет первым прецедентом». Что ждет «альтфон» и какое будущее у Android

Аналитик Муртазин: блокировать Android и iOS в России пока никто не собирается

Компания «Базальт» зарегистрировала торговую марку «Альтфон» и объявила о разработке смартфона на собственной операционной системе, основанной на ядре Linux. Насколько это возможно и угрожает ли России отключение Android и iOS, рассказал 360.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, разработка подобных систем до стадии прототипа занимает несколько лет.

«Linux не приспособлен для мобильных устройств, поэтому скорость разработки будет еще меньше. Мы видим это по „Касперскому“. Над KasperskyOS работают уже почти пять лет», — отметил Муртазин.

Поэтому говорить о чем-то конкретном, с точки зрения эксперта, пока бессмысленно. Он добавил, что торговая марка существует, но понимания, когда продукт появится на рынке, пока нет.

При этом Муртазин заметил, что блокировать Android и iOS в России пока никто не собирается. Он напомнил, что проданный товар нельзя блокировать для потребителя по международному праву даже в режимах санкций.

«Прецедентов такой блокировки в мире не существует. Вряд ли Россия станет первым прецедентом. Даже для Ирана таких блокировок не было», — подчеркнул эксперт.

В крайнем случае, по его словам, существует функционирующая операционная сеть «Аврора».

В начале августа депутат Госдумы Алексей Диденко не исключил скорую блокировку Android, iOS и Google в России.