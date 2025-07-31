Временные отключения интернета в России назвали «цифровым детоксом»

Моменты отключения мобильного интернета в регионе из-за угроз, связанных с атаками беспилотников, нужно воспринимать как возможность проведения цифрового детокса. Об этом во время заседания Законодательного собрания Нижегородской области заявил губернатор Глеб Никитин.

«Хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что временные ограничения в регионе являются необходимой мерой, при этом интернет по проводным каналам и Wi-Fi в Нижегородской области работает без перебоев. Он пообещал увеличить количество точек беспроводного подключения в регионе и плотно взаимодействовать с представителями бизнеса по этому вопросу.

Ранее российские специалисты в области кибербезопасности раскрыли личности хакеров, которые совершили атаки на российские ресурсы.