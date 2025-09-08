Врач Парамонов заявил, что ИИ должен стать ассистентом медика

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов в эфире радиостанции « Говорит Москва » высказал мнение, что врачи могут использовать искусственный интеллект в качестве помощника, но при этом проверять его ответы.

По словам эксперта, искусственный интеллект будет развиваться дальше, уже сейчас он неплохо справляется с отдельными вопросами.

«Я его использую именно для общения. И уже сейчас он должен быть ассистентом врача», — отметил Парамонов.

Как пояснил специалист, современные врачи, сталкиваясь с непростыми клиническими ситуациями, должны уметь искать информацию в интернете прямо на приеме, используя ИИ как вспомогательный инструмент. Нужно ставить задачи нейросети, заставлять ее находить нужные статьи и перепроверять их точность.