Врач Нырков: ИИ и роботы помогают восстанавливать двигательные функции после травм

Современные технологии, включая искусственный интеллект и роботов, находят свое применение в области реабилитации пациентов, которые утратили способность двигаться. Они помогают восстановить двигательные функции после травм или операций. Об этом Здоровью Mail рассказал врач-реабилитолог Глеб Нырков.

Реабилитационные роботы не просто предоставляют визуальное сопровождение прогулки, а активируют двигательные механизмы на глубоком нейрофизиологическом уровне, пробуждая память мышц и восстанавливая утраченные способности передвижения.

По словам эксперта, подобные разработки предназначены для реабилитации людей с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, последствиями инсультов, травматических поражений позвоночника и центральной нервной системы, включая такие серьезные недуги, как рассеянный склероз.

Благодаря использованию высокотехнологичных аппаратов пациенты заново учатся ощущать собственное тело, вспоминают координацию движений и возвращаются к активной физической жизни. Именно такие достижения современной науки делают возможным чудо восстановления функций организма, казавшихся навсегда утраченными.