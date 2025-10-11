Воробьев пожелал победы командам во втором этапе «Битвы роботов»

Международный чемпионат по битве роботов собрал 112 команд школьников, студентов и инженеров из 23 регионов России и восьми стран. Второй этап чемпионата стартовал в субботу, 11 октября, в Одинцовском городском округе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Он подчеркнул, что за право пройти дальше в борьбу вступили 28 команд, включая победителей первого поединка мини-роботов — команду SOLARBOT из Балашихи.

Воробьев отметил, что Подмосковье стало лидером по числу внедренных в производство промышленных роботов, число которых приблизилось к 2000.

«Чтобы интерес к технологиям проявлялся с самого детства, в Подмосковье работают более 1,1 тысячи кружков по робототехнике, в которых занимаются 24,5 тысячи ребят. По нацпроекту „Образование“ в отдаленных территориях мы открыли 505 центров образования естественно-научной и технологической направленностей „Точка роста“, где также есть это направление», — подчеркнул губернатор Московской области.

Он добавил, что над каждым роботом школьники и студенты работают много часов, чтобы добиться уникальных технологических решений.

Новое поколение специалистов реализует поставленную президентом России цель — войти в топ-25 стран по роботизации к 2030 году. Отработать навыки помогают международные соревнования, где роботы сходятся в поединках. Это не просто зрелище, а обмен опытом между разными командами.



Губернатор поблагодарил за организацию соревнований главу Минцифры Максута Шадаева, а также всю команду и партнеров чемпионата за эту работу.

Трансляция второго этапа «Битвы роботов» доступна на странице чемпионата во «ВКонтакте». В этом году весь международный чемпионат проходит в Одинцовском городском округе. Соревнования стартовали с жеребьевки, прошедшей в минувшую пятницу, 10 октября.

За победу в борьбу вступили команды из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Иркутской областей, а также восемь международных команд из разных стран.