Жеребьевка участников чемпионата «Битва роботов» прошла в Одинцове

Энтузиасты робототехники в ожидании самого масштабного состязания этого года — чемпионата «Битва роботов». Инженеры уже съехались в одинцовский парк «Патриот», чтобы провести жеребьевку. Лототрон распределил пары участников.

Инновационными машинами будут управлять команды разработчиков, состоящие из опытных и молодых специалистов. Чемпионат позволяет инженерам из различных областей объединяться, чтобы проявить себя в цифровой сфере.

Поборются за победу 28 команд: 16 из них представляют весовую категорию роботов до 110 килограммов, а остальные — до полутора.

Техники приехали из 12 регионов России. Пять команд представляют Санкт-Петербург, четыре — Москву, три — Саратовскую и Московскую области, две команды — Иркутской области. Международные коллективы прибыли из Бразилии и Индии.

Второй этап международного чемпионата состоится в субботу — 11 октября.