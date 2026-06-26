Цифровой сервис разработки автомобильных и индустриальных масел «Алхимик» на основе искусственного интеллекта помог сократить время разработки нового продукта в несколько раз — с полугода до одного-двух месяцев. Об этом рассказал на собрании акционеров представитель подразделения по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Никита Аничкин.

Для этого специалисты НИИ во Фрязине вносят в программу требуемые характеристики будущего масла. Цифровая система, опираясь на накопленную за 15 лет базу лабораторных тестов и опытно-промышленных испытаний, проводит анализ и моделирует наиболее оптимальные комбинации смазочных материалов и присадок.

«Сейчас 80% цепочки добавленной стоимости охвачено цифровыми двойниками бизнес-процессов», — добавил Аничкин.

В общей сложности только на Московском заводе смазочных материалов, принадлежащем компании «Газпромнефть — смазочные материалы», выпускают свыше 300 наименований продукции.