Apple сняла с продажи четыре модели смартфонов

Apple сняла с продажи iPhone 15 и iPhone 16 Pro

Компания Apple перестала продавать некоторые модели смартфонов, выпущенные год назад. Об этом сообщила Lenta.ru .

Модели удалили из официального интернет-магазина. Речь идет об iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, а также базовых iPhone 15 и 15 Plus.

В текущей линейке смартфонов Apple остаются четыре модели: iPhone 17, iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16e. Наиболее доступными по цене являются iPhone 16e и iPhone 16 с начальной стоимостью 599 и 699 долларов США соответственно (примерно 50 и 59 тысяч рублей).

Самая дорогая модель в линейке — iPhone 17 Pro Max, цена начинается от 1199 долларов (около 100 тысяч рублей).

Apple ежегодно обновляет флагманскую линейку устройств, при этом предыдущие поколения смартфонов обычно оставались в продаже через розничные сети. Модели iPhone 16 Pro и более ранние версии еще можно купить в разных торговых точках.

Ранее Apple на презентации линейки iPhone 17 назвала цены на новые телефоны. Смартфоны выпустят в продажу 19 сентября.