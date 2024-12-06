«ВКонтакте» улучшила интеграцию бизнес-сообществ с сервисом Yclients

Интеграция социальной сети «ВКонтакте» с сервисом по ведению бизнеса Yclients стала проще. Теперь все предложения услуг предпринимателей автоматически перенесутся в профильные сообщества и сделают их доступным всем подписчикам.

Пользователи социальной сети сразу узнают об актуальной стоимости услуг и получат возможность записаться, не покидая платформу. Это увеличит число клиентов для предпринимателей.

Для автоматического переноса бизнесменам достаточно привязать свой личный кабинет к сообществу «ВКонтакте». После этого в меню появится специальный виджет для онлайн-записи заинтересованных подписчиков. Владельцу сообщества останется только добавить кнопки записи в шапку паблика и мессенджер.

Директор по развитию бизнес вертикалей VK Анна Ефименко заявила, что ожидает от упрощенной интеграции с сервисом для ведения бизнеса увеличения количества клиентов у предпринимателей на 20%.

«„ВКонтакте“ ежедневно пользуются более 56 миллионов пользователей, которые общаются с друзьями, смотрят и читают контент, а еще ищут товары и услуги. Мы постоянно развиваем свой инструментарий, чтобы предприниматели, развивающие свое дело с помощью Yclients, могли пользоваться всеми возможностями социальной сети и находить новую аудиторию, использовать контент для ее привлечения, растить лояльность подписчиков и зарабатывать на своем деле», — отметила она.

VK интегрировала Yclients в мае этого года, открыв подписчикам возможность для записи в салоны красоты, спортивные студии и медицинские центры, не отрываясь от просмотра контента в соцсети. Благодаря интеграции пользователи остаются в курсе всех доступных услуг бизнеса и их стоимости, а предприниматели могут упростить клиентский путь и увеличить доход.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» предоставила доступ к пользователям к обновленному дизайну главной ленты, а также редактору новых постов, который упростит размещение и взаимодействие с контентом. Авторы получили возможность размещать больше фотографий, видео и клипов для привлечения новых подписчиков.