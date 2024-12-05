«ВКонтакте» представила пользователям обновленную ленту и редактор постов

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получили доступ к дизайну главной ленты, а также редактору новых постов, который упростит размещение и взаимодействие с контентом. О главных изменениях рассказали в пресс-службе холдинга.

Перед обновлением в соцсети провели тестирование, которое показало рост количества подписок на попадающие в ленту сообщества. Кроме того, пользователям теперь легче найти интересных авторов, а производителям контента проще взаимодействовать с аудиторией.

Теперь внимание подписчиков привлекут фотографии, видео и клипы. Авторам рекомендовали больше использовать визуальные форматы, чтобы сильнее раскрывать тему постов и захватывать внимание аудитории.

Кроме того, опубликованные фотографии можно сопроводить саундтреком, прикрепив к ним наиболее подходящий для создания атмосферы. Все это можно сделать через новый экран создания постов, который поможет оформить контент и добавить в него привлекательности.

«Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов — и создали дизайн с учетом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлеченность с помощью медиа форматов, широко востребованных аудиторией», — отметил директор по продуктам «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Окончательно новый дизайн ленты появится в мобильных приложениях уже в ближайшие дни. В веб-версии социальной сети — в течение нескольких недель.