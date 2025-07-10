VK усилил платформу MAX системой автоматического анализа кода

Цифровая платформа MAX интегрировала систему автоматического анализа кода, созданную компанией VK. Чтобы осуществлять мониторинг и улучшать код, разработка использует нейросети.

Система называется VK Security Gate. Она является разработкой VK и охватывает 1,5 миллиарда строк кода. Также система осуществляет непрерывный и автоматизированный анализ кода на предмет целостности, возможных уязвимостей и аномалий. Она также детектирует собранные данные и отправляет ее экспертам по информационной безопасности компании.

«Мы уверены, что автоматизация, прозрачность и проактивность в обеспечении безопасности — основа доверия пользователей и устойчивого роста», — отметил руководитель направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.

Он добавил, что внедрение Security Gate в платформу MAX стало важным шагом для защиты данных.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать в России национальный мессенджер. Платформу разработают на базе цифровой платформы MAX.