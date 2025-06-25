Российский мессенджер MAX против международного Telegram. Кто кого убьет?

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Его собираются развивать на базе мессенджера MAX от VK, уточнили в Минцифры. На фоне этого появилась информация о замедлении Telegram уже с осени. Новая платформа объединит сервисы, направленные на предоставление госуслуг. У многих могут возникнуть вопросы: а как же анонимность, будут ли личные данные в безопасности?

Единственный путь борьбы с мошенниками — зона без анонимности

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с 360.ru выразил мнение, что людей уже не особо волнует анонимность из-за огромного числа аферистов. Единственный путь борьбы с мошенниками — создать зону, где не будет анонимности.

«Я думаю, что мы с вами увидим удивительную историю, когда люди сами пойдут туда, где все более-менее открыто, и где понятно, что вам звонит в данном случае Герман Клименко, а не какое-то подставное лицо из зоны или из какого-нибудь кол-центра на Украине», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что «Госуслуги» — один из самых безопасных сервисов, и пользователям важно самим соблюдать кибергигиену.

«Мы можем сказать, что прошлый год — это год мошенников. <… > Серьезная история с хищением средств, под СВО, когда людей просто запуганных тащат и разводят на какие-то сумасшедшие деньги. Все это благодаря анонимности», — добавил Клименко.