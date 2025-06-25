Российский мессенджер MAX против международного Telegram. Кто кого убьет?
Глава АЦР Мостовщиков: российским мессенджером будут пользоваться госучреждения
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Его собираются развивать на базе мессенджера MAX от VK, уточнили в Минцифры. На фоне этого появилась информация о замедлении Telegram уже с осени. Новая платформа объединит сервисы, направленные на предоставление госуслуг. У многих могут возникнуть вопросы: а как же анонимность, будут ли личные данные в безопасности?
Единственный путь борьбы с мошенниками — зона без анонимности
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с 360.ru выразил мнение, что людей уже не особо волнует анонимность из-за огромного числа аферистов. Единственный путь борьбы с мошенниками — создать зону, где не будет анонимности.
«Я думаю, что мы с вами увидим удивительную историю, когда люди сами пойдут туда, где все более-менее открыто, и где понятно, что вам звонит в данном случае Герман Клименко, а не какое-то подставное лицо из зоны или из какого-нибудь кол-центра на Украине», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что «Госуслуги» — один из самых безопасных сервисов, и пользователям важно самим соблюдать кибергигиену.
«Мы можем сказать, что прошлый год — это год мошенников. <… > Серьезная история с хищением средств, под СВО, когда людей просто запуганных тащат и разводят на какие-то сумасшедшие деньги. Все это благодаря анонимности», — добавил Клименко.
Он призвал к серьезным действиями для борьбы с аферистами.
Единственный путь — это создать зону, где анонимности не будет. Это не значит, что, наверное, государство собирается в чем-то кого-то ограничивать.
Герман Клименко
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики
Существенные риски взлома
Мессенджер с привязкой к «Госуслугам» не станет популярнее, чем Telegram, так как люди хотят быть более конфиденциальными, заявил 360.ru и гендиректор АНО «Агентство цифрового развития» Алексей Мостовщиков.
«Я думаю, многих пользователей сервиса оттолкнет то, что прямо в указе о создании написано, что сервис будет использоваться для подтверждения личности, а значит, данные будут доступны как МВД, так и другим силовым ведомствам. Для большой части пользователей это будет существенный минус», — сказал он.
В контексте безопасности есть существенные риски взлома.
«Если аккаунт привязан к „Госуслугам“, любой взлом даст доступ к персональным данным, включая паспортные данные, ИНН и даже доступ в медицинские карты. Последствия попадания таких данных в рамках мошеннических действий весьма плачевны», — предупредил Мостовщиков.