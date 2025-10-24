VK Tech представил обновление платформы WorkSpace

Разработчик VK Tech представил обновленную версию платформы VK WorkSpace, в которой появится суперапп с поддержкой офлайн-режима, геораспределенная почтовая система и федерация мессенджера для связи между филиалами. Компании смогут еще эффективнее настроить управление правами пользователей и оптимизировать рабочие процессы.

«В рамках масштабного обновления VK WorkSpace бизнес получает доступ к самым современным технологиям, адаптированным под локальные требования и запросы рынка. Мы повысили стабильность, управляемость и защищенность платформы, расширили функциональность и улучшили пользовательский опыт», — отметил директор по продукту Петр Щеглов.

Большинство обновлений будут доступны в ближайшем будущем. Сервис предоставят по подписке в облаке и в контуре компании. Разработчики создали решение, которое позволит выстроить единое пространство для корпоративных коммуникаций и продуктивности.

