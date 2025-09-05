VK Видео запустит проект от KP.RU под названием «Главное – безопасность»

На платформе VK Видео стартует эксклюзивный проект от KP.RU под названием «Главное – безопасность». Эта серия интерактивных видеоинструкций призвана обучить зрителей правильным действиям в опасных ситуациях, защите себя и оказанию помощи другим.

Проект интерактивен: выбор зрителя влияет на ход событий. От решений, которые принимает зритель, зависит развитие сюжета.

Первый ролик позволит проверить свои действия, если вдруг человеку рядом станет плохо. Представьте: в торговом центре незнакомец теряет сознание. Как вы поступите? Видео предоставит возможность принять решение и оценить свою готовность к подобным ситуациям.

Планируемые темы выпусков:

- 18 сентября: поведение при встрече с агрессивной собакой. - 2 октября: что делать при обнаружении подозрительного предмета. - 16 октября: как вести себя в толпе и избежать давки. - 30 октября: оказание первой помощи при ДТП.

Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на плейлист проекта и делитесь впечатлениями в комментариях.