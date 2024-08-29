VK создал крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России

Технологический холдинг VK объединил в едином облачном хранилище собственной разработки видеоконтент платформ «Дзен», «VK видео» и «ОК.Видео». Его объем уже превысил 1,5 миллиарда гигабайт. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«VK объединила видеоконтент сервисов „Дзен“, „VK видео“ и „ОК.Видео“ в хранилище на основе собственной разработки — one-cloud. Его общий объем превысил более 1,5 миллиарда гигабайт. Среди российских платформ это крупнейшая библиотека видеоконтента», — отметили в компании.

Там добавили, что пиковый объем загрузки нового контента летом 2024 года доходил до 1 петабайта в день. Также возросла надежность хранения видео благодаря созданию облачной библиотеки. Данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители в случае возможного выхода из строя отдельных хранилищ в дата-центрах.

«One-cloud является внутренней разработкой VK, она станет стандартом для проектов всей компании. Ее внедрение позволило снизить инфраструктурные издержки и выстроить единую систему управления вычислительными мощностями», — добавили в VK.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил об отсутствии аналогов «VK видео».