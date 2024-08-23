«Сделали просто магию». Эксперт заявил об отсутствии аналогов «VK видео»

«VK Видео» действительно ускоряет воспроизведение роликов, потому что количество пользователей платформы увеличивается. Об этом 360.ru рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, у VK сейчас одна из самых быстрых скоростей с точки зрения обработки видео. Ролики обрабатываются практически молниеносно и сразу становятся доступными пользователям. Этого не происходит на других платформах, даже на том же YouTube.

«VK сделали просто магию, реализовав подобный функционал. Таких аналогов, если честно, я в мире не знаю, чтобы с такой скоростью можно было загрузить видео», — подчеркнул Зыков.

Ближайшими конкурентами «VK Видео» он назвал RuTube, «Дзен» и «Пикабу».

«RuTube стал очень сильно расти на фоне блокировок. Точнее, на фоне проблем с YouTube. Пользователи, конечно, пошли туда и увидели, что на RuTube есть очень много разного контента, включая пиратские видео», — заявил эксперт.

VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30% с расширения сети доставки контента (CDN). После замедления YouTube общий видеотрафик российской соцсети увеличился на 30%.