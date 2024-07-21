Хакеры получили доступ к Telegram-каналам России

Неизвестные хакеры взломали Fleep Bot — сервис для постинга отложенных сообщений в Telegram — и разослали воззвание с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили авторы канала Telegram Info .

Специалисты призвали владельцев Telegram-каналов отозвать у Fleep Bot права администрирования, так как он попал в руки злоумышленников.

Создатели сервиса признали проблему и заявили, что команда решает вопрос с несанкционированным доступом.

«Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание», — заявили разработчики.

В распространенном хакерами заявлении говорилось, что проводимая Зеленским политика привела к потере нескольких тысяч человек, а также содержала призыв к украинским военным о сдаче в плен, чтобы прекратить действовать в интересах Запада.

Общее число Telegram-каналов, где появилось подобное сообщение, пока неизвестно.

На этой неделе мессенджер Telegram пережил небольшой сбой в работе. На проблемы в работе приложения пожаловались жители центральных областей России. Владельцы аккаунтов заявили, что у них перестали грузиться фото и видео.