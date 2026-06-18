Верткий, как Нео. Ростех создал дрон с умением уклоняться от перехватчиков

Ростех представил на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» новый разведывательный беспилотник Supercam S180. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ключевой особенностью новинки стало умение уворачиваться от перехватчиков благодаря дополнительной камере с обзором сзади и технологиям искусственного интеллекта.

«Он слышит невидимое — детекция засекает противника по его радиоизлучению. В результате беспилотник предупреждает оператора, что за ним гонятся, и позволяет совершить маневр уклонения», — подчеркнули в Ростехе.

В пресс-службе добавили, что Supercam S180 получил стреловидные крылья, позволяющие набирать очень высокую скорость. БПЛА может работать в воздухе до четырех часов и брать на борт до 1,5 килограмма полезной нагрузки.

Ранее стало известно, что производство дронов в России увеличилось до 15 тысяч штук в день.