В Вологодскую область увеличат поставки современных смазочных материалов

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение. Теперь в регион увеличатся поставки автомобильных и промышленных масел.

Компания снабжает область смазочными материалами более 10 лет, поставляя продукцию не только для транспорта, но и для предприятий разных сфер промышленности. Теперь регион получит еще и уникальные белые масла, которые благодаря гипоаллергенности можно использовать на пищевых комбинатах.

«Газпром нефть» готова поставлять высокотехнологичные смазочные материалы и современные решения для повышения эффективности производственных процессов с учетом индивидуальных особенностей каждого предприятия», — заявил Дюков.

«Наше партнерство — это пример эффективного взаимодействия для активного развития промышленного потенциала Вологодской области, в котором регулярно появляются новые направления и расширяются существующие», — подчеркнул Филимонов.