В VK заявили об обычном режиме работы своих сервисов

Все приложения холдинга VK продолжили работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«MAX, „ВКонтакте“, „Одноклассники“, „Дзен“, „VK Видео“, „VK Музыка“, сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений», — заявили в холдинге.

Приложения доступны для установки в Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, RuStore и других магазинах для платформы Android.

«Все обновления работают в обычном режиме — необходимо нажать „Обновить“ в уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», — добавили в пресс-службе.

В холдинге отметили, что Android-устройства продолжат получать push-уведомления о событиях, звонках, сообщениях и других обновлениях сервисов.

Несколько дней назад Евросоюз внес в санкционный список компанию VK. На работу сервисов это никак не повлияло.