В Telegram появились подарки для пользователей

Дуров: в Telegram можно дарить подарки и закреплять их в профиле

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о появлении подарков в мессенджере. Об этом он сообщил в своем канале на этой платформе.

«Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!» — написал бизнесмен.

По словам Дурова, пользователи, которые получат подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или обменять на валюту Telegram — «звезды». Позже выйдут обновления, где полученные призы можно будет преобразовать в NFT.

Ранее Дуров заявил, что Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей правительству, согласно политике приватности в большинстве государств. Также он напомнил, что в мессенджере упорядочили и унифицировали политику конфиденциальности, однако базовые принципы не поменяли.