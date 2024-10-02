Дуров заявил о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов в Telegram

Дуров: Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и номера пользователей

Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей властям, согласно политике приватности в большинстве стран. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале .

«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», — подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Telegram упорядочили и унифицировали политику приватности, но базовые принципы при этом не поменялись.

Бывший офицер армии США Скотт Беннет считает, что французское правосудие изменило отношение Дурова к политике конфиденциальности Telegram.