Дуров заявил о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов в Telegram

Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей властям, согласно политике приватности в большинстве стран. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале.
«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», — подчеркнул бизнесмен.
Он напомнил, что на прошлой неделе в Telegram упорядочили и унифицировали политику приватности, но базовые принципы при этом не поменялись.
Бывший офицер армии США Скотт Беннет считает, что французское правосудие изменило отношение Дурова к политике конфиденциальности Telegram.
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