В США заявили о хакерской атаке на Google

По данным издания, пользователям сервисов приходят сообщения с просьбой «решить проблему с аккаунтом». При этом они не вызывают подозрений из-за использования доменов Google.

Представитель компании сообщил, что для защиты пользователей было принято решение заблокировать аккаунты, которые использовали сервисы Google в этих мошеннических действиях.

Также он призвал пользователей сохранять бдительность и напомнил, что сотрудники Google не звонят для сброса пароля или устранения неполадок с аккаунтом.

Ранее масштабный сбой произошел в банковской системе Украины. Хакерские атаки зафиксировали в Google Pay. Украинцы временно не могли оплачивать картами покупки в магазинах и поездки в транспорте.