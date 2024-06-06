В США впервые запустили космический корабль Starliner с экипажем

Ракету-носитель Atlas V запустили во Флориде с кораблем Starliner компании Boeing. Первый испытательный полет совершают с экипажем из двух человек. НАСА вело прямую трансляцию на своем сайте.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал дали в расчетные 10:52 по времени Восточного побережья США (17:52 по московскому времени). Штатное отделение первой ступени ракеты-носителя произошло через 2,5 минуты после старта.

Самостоятельный полет Starliner начал через 14 минут после запуска. В ближайшее время корабль выведут на орбиту и он продолжит полет к Международной космической станции.

Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке с МКС и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Миссия будет длится восемь суток.

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС должен был произойти 7 мая, но его отменили в последний момент.