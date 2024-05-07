Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили в последний момент | 360°

Технологии 07 мая 2024, 09:20 Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили в последний момент ULA: первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложили Joel Kowsky / Global Look Press

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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) отменили в последний момент по решению United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Руководитель полета Том Хитер принял решение не продолжать предполетную подготовку», — заявили в ULA.

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В ходе прямой трансляции подготовки к запуску на сайте НАСА ведущий также озвучил это решение. По предварительным данным, причиной стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Изначально старт корабля Starliner планировали в 05:34 по московскому времени, на борту должны были находиться астронавты Сунита Уильямс и Бэрри Уилмор. Незадолго до отмены полета они заняли место в кабине. Новая дата полета пока что не известна.

Корабль Starliner начал совершать полеты к МКС в 2022 году. Тогда космическое судно успешно доставило на МКС 270 килограммов полезного груза и вернулось на Землю.