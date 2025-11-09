В США создали дрон — охотник на комаров

В Соединенных Штатах разработали беспилотник, который умеет охотится на комаров. Он самостоятельно патрулирует местность и убивает кровососущих насекомых лопастями, сообщил фонд Y Combinator со ссылкой на компанию.

Представленная машинка Tornyol небольшого размера — с человеческую ладонь. На ней много датчиков, благодаря которым дрон может находить мошек и расправляться с ними пропеллерами. Полезных насекомых система не поражает.

Для его работы, по словам разработчиков, необходимо лишь выбрать зону — коптер сразу же начнет искать в ней кровососов. После выполнения задания дрон сам вернется на зарядную станцию.

Стоимость такого мини-защитника от комаров составляет порядка тысячи долларов.

Ранее врачи предупредили об опасности фумигаторов для здоровья.