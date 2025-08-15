Врач Прокофьев предупредил об опасности фумигаторов для здоровья

Фумигаторы активно применяются для защиты от комаров, мух и мошек, однако их воздействие на здоровье человека вызывает опасения. По словам врача, опасность заключается в испарении химических веществ, которые могут негативно влиять на здоровье людей, особенно страдающих от аллергии или бронхиальной астмы.

«Любые испарения могут вызывать общую сенсибилизацию и приступы развития бронхоспазма. Чтобы проверить есть аллергия или нет, особенных тестов не существует. Все учитывается именно на симптоматике, если появляется аллергическая крапивница, приступы кашля, ухудшение самочувствия, здесь уже повод обратиться к врачу», — подчеркнул Прокофьев.

Терапевт также напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании фумигаторов: «Самое важное правило, которое есть, это в первую очередь не находиться вблизи фумигатора и не использовать его постоянно, а использовать в определенные часы, при этом лучше находиться вне данного помещения».